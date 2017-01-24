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أريد عمان تعين إيان تشارلز دنش رئيسا تنفيذيا للشركة

Tue Jan 24, 2017 6:08am GMT
 
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دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أريد عمان اليوم الثلاثاء تعيين رئيسها التنفيذي التجاري إيان تشارلز دنش رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة.

وانضم دنش إلى أريد القطرية المساهم صاحب حصة الأغلبية في الشركة العمانية عام 2006 ويخلف في منصبه الجديد جريج يونج الذي استقال في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت أريد عمان أعلنت الأسبوع الماضي نمو أرباحها 5.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 