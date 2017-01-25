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البنك الوطني العماني يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 15.92%

Wed Jan 25, 2017 10:43am GMT
 
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دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الوطني العماني اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15.92 في المئة عن عام 2016 وأسهم منحة بواقع سهم مجاني لكل 20 سهما أصليا.

ويقل التوزيع المقترح الذي جرى الإعلان عنه في إفصاح للبورصة عن التوزيع النقدي البالغ 17 في المئة وأسهم المنحة البالغة عشرة في المئة والتي جرى توزيعها في العام السابق. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 