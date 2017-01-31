فودافون قطر تقلص خسائرها في الربع‭/‬3

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون خسائرها في الربع الثالث وفقا لحسابات رويترز من النتائج المالية التي أعلنتها اليوم الثلاثاء.

وبلغ صافي خسائر الشركة 31.5 مليون ريال (8.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز. ويقارن ذلك مع خسائر بقيمة 72.2 مليون ريال قبل عام.

ولم تسجل فودافون قطر - التي تبدأ سنتها المالية مطلع أبريل نيسان - أي أرباح صافية منذ أن أنهت احتكار شركة أريد القطرية لسوق الاتصالات المحلية في 2009 مع سعي الأخيرة بقوة لتعزيز إيراداتها.

وأوقفت فودافون سلسلة من النتائج المخيبة للآمال بتقليص خسائرها في الربع الثاني. وكانت الشركة خفضت عدد موظفيها بواقع عشرة بالمئة في مايو أيار وشمل ذلك تقليصا دائما لبعض الوظائف وإعادة تخصيص وظائف أخرى بهدف دعم إيرادات الهاتف المحمول. وأكدت الشركة هذه الخطوة في يوليو تموز.

وبحسب بيان للبورصة بلغ صافي خسائر الشركة في تسعة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 195 مليون ريال مقارنة مع 286 مليونا قبل عام.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري)