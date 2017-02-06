لمحة -سهم جي إف اتش المالية يهبط في بورصة دبي بعد خطة لطرح أسهم

0726 جمت - * أسهم شركة جي إف اتش المالية المدرجة في دبي تهبط 3.9 بالمئة إلى 2.68 درهم للسهم. * الشركة قالت إنها ستزيد رأس المال المدفوع إلى 1.50 مليار دولار من 598 مليون دولار من خلال إصدار أسهم جديدة ستتم مبادلتها مقابل استحواذات حيث تتبنى الشركة استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية وأصول استثمار. * جي إف اتش لم تسم أهداف استحواذ بعينها لكنها قالت في ديسمبر كانون الأول إنها تتطلع لإتمام الاستحواذ على بنك الخير البحريني في الربع الأول من 2017 وإنها في مرحلة متقدمة من بحث الاندماج مع بنك بحريني آخر. * ولن يتم تطبيق حق الشفعة على المساهمين الحاليين فيما يتعلق بالأسهم الجديدة. * أعلنت الشركة أيضا تحقيق أرباح صافية عائدة للمساهمين بلغت 217.12 مليون دولار في 2016 مقابل خسارة 5.52 مليون دولار في 2015 بسبب المخصصات وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع عشرة بالمئة وكذلك عشرة أسهم منحة لكل مئة سهم. * مؤشر بورصة دبي يرتفع 0.6 بالمئة‭ ‬صباحا. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)