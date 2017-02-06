Wed 9 Aug 2017 | 15:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر الأردني ينخفض وسط ضعف في السيولة

Mon Feb 6, 2017 1:42pm GMT
 
[-] نص [+]

عمان 6 فبراير شباط (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وبنك الإسكان وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2156.88 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.9 مليون دينار مقارنة مع 20.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن حركة التداول كانت ضعيفة اليوم في بورصة عمان مع استمرار ترقب نتائج الشركات في 2016 .

وأضاف "المضاربات غلبت على تعاملات السوق مع غياب الأخبار الإيجابية."

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.59 بالمئة إلى 3.35 دينار وسهم بنك الإسكان 2.05 بالمئة إلى 10.5 دينار.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.22 بالمئة إلى 0.46 دينار. واستقر سهم البنك العربي على 6.24 دينار.

(تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
 