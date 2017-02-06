المؤشر الأردني ينخفض وسط ضعف في السيولة
عمان 6 فبراير شباط (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وبنك الإسكان وسط قيمة تداول ضعيفة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2156.88 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.9 مليون دينار مقارنة مع 20.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن حركة التداول كانت ضعيفة اليوم في بورصة عمان مع استمرار ترقب نتائج الشركات في 2016 .
وأضاف "المضاربات غلبت على تعاملات السوق مع غياب الأخبار الإيجابية."
وانخفض سهم مصفاة البترول 0.59 بالمئة إلى 3.35 دينار وسهم بنك الإسكان 2.05 بالمئة إلى 10.5 دينار.
وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.22 بالمئة إلى 0.46 دينار. واستقر سهم البنك العربي على 6.24 دينار.
(تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
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