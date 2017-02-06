المؤشر الأردني ينخفض وسط ضعف في السيولة

عمان 6 فبراير شباط (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وبنك الإسكان وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2156.88 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.9 مليون دينار مقارنة مع 20.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.