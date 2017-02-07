لمحة -سهم الخليج الدولية للخدمات بقطر يهبط مع تفاقم الخسارة في الربع/4

0659 دمت - * أسهم الخليج الدولية للخدمات القطرية تهبط 4.7 بالمئة إلى مستوى جديد هو الأدنى في 47 شهرا عند 27.15 ريال. * الشركة سجلت صافي خسارة في الربع الذي انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 122.1 مليون ريال (33.5 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 20.8 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام. * السهم يختبر مستوى دعم فنيا أساسيا عند أدنى مستوى سجله في نوفمبر تشرين الثاني والبالغ 27.40 ريال. * المؤشر القطري ينخفض 0.2 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)