الرئيس التنفيذي: معلوماتية القطرية تدرج معظم أسهمها بحلول 2019
الدوحة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمعلوماتية القطرية اليوم الثلاثاء إن شركة تكنولوجيا المعلومات تخطط لإدراج معظم أسهمها في طرح عام أولي بحلول 2019 لتصبح بذلك أول شركة لتكنولوجيا المعلومات تدرج في قطر.
وقال يوسف النعمة للصحفيين إن خطة الشركة في العامين القادمين تهدف إلى إجراء طرح عام أولي مضيفا أن الأسهم ستطرح في البورصة للمواطنين وستكون هناك أسهم استراتيجية لمستثمرين آخرين.
وتابع أن الشركة تناقش مع الحكومة حجم الطرح لكن غالبية الأسهم ستدرج. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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