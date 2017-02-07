المؤشر الأردني يغلق مرتفعا وسط قفزة في قيمة التداول

عمان 7 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي ومناجم الفوسفات وسط قفزة في قيمة التداول نتيجة صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.69 بالمئة إلى 2171.82 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 34.4 مليون دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد النتشة إن حركة تداول نشطة شهدتها بورصة عمان اليوم وسط إقبال محدود على أسهم استراتيجية.

وأضاف "صفقة داخلية في سهم الإقبال للاستثمار رفعت قيمة التداول."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.44 بالمئة إلى 2.25 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.58 بالمئة إلى 1.72 دينار وسهم البنك العربي 0.96 بالمئة إلى 6.3 دينار.