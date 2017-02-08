البورصة الأردنية تغلق مرتفعة بدعم صفقة شراء حصة في البنك العربي

عمان 8 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم البنك العربي الذي أدى إتمام صفقة شراء حصة فيه إلى رفع قيمة التداول لمستويات عالية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.22 بالمئة إلى 2176.64 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 861.9 مليون دينار مقارنة مع 34.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن صالح إن بورصة عمان شهدت نشاطا محدودا اليوم من قبل صغار المستثمرين ساهمت في تحسن المؤشر.

وأضاف "صفقة البنك العربي اليوم أدت إلى قفزة في قيمة التداول."

وقال البنك العربي اليوم الأربعاء إن مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب أتموا صفقة شراء حصة شركة أوجيه الشرق الأوسط القابضة المملوكة لعائلة الحريري في البنك والبالغة نسبتها 20 بالمئة مقابل 1.12 مليار دولار.

وارتفع سهم بنك القاهرة عمان 2.18 بالمئة إلى 1.87 دينار وسهم البنك العربي 0.31 بالمئة إلى 6.32 دينار.