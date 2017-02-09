المؤشر الأردني يختتم الأسبوع على ارتفاع طفيف

عمان 9 فبراير شباط (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف هو الثالث على التوالي بفعل شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول غلب عليها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا 0.06 بالمئة إلى 2177.94 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 37.8 مليون دينار مقارنة مع 861.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بعض الشراء الانتقائي في أسهم استراتيجية ساهم في ارتفاع المؤشر اليوم.

وأضاف "حجم التداول لا يدل على تحسن السيولة الداخلة إلى السوق لأن معظمه صفقات داخلية."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 2.12 بالمئة إلى 0.46 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.45 بالمئة إلى 2.2 دينار.