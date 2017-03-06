قطر لإعادة التأمين تحدد السعر الاسترشادي لإصدار سندات بقيمة 450 مليون دولار

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - حددت شركة قطر لإعادة التأمين التابعة لشركة قطر للتأمين السعر الاسترشادي الأولي لإصدار مزمع من السندات بقيمة 450 مليون دولار في نطاق 5.5 بالمئة وذلك حسبما أظهرت وثيقة لأحد البنوك المرتبة للإصدار اليوم الاثنين.

والإصدار المزمع لأجل خمسة أعوام ونصف العام وهو مضمون من قبل شركة قطر للتأمين أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويتولى بنك بي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي تنسيق الإصدار بالمشاركة مع الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الوطني كمديرين للاكتتاب. ومن المتوقع أن يحظى الإصدار بتصنيف ‭‭BBB+‬‬ من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.