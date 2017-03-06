مقدمة 1-مرتب: قطر لإعادة التأمين تصدر سندات دائمة بقيمة 450 مليون دولار

وفي وقت سابق اليوم جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الثانوية الدائمة من الشريحة الثانية لرأس المال البالغ أجلها خمس سنوات ونصف السنة في نطاق 5.5 في المئة.