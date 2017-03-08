لمحة -روسنفت تشتري خام رأس غارب المصري للمرة الأولى

8 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن الذراع التجارية لشركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة اشترت ثلاث شحنات من خام رأس غارب المصري الثقيل وهي المرة الأولى التي تشتري فيها الخام المصري.

* فازت روسنفت تريدنج التي مقرها جنيف بالشحنات الثلاث المقرر تحميلها في أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران من خلال عطاء للبيع طرحته الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة أغلق باب تقديم العروض فيه في 24 فبراير شباط.

* وباعت الهيئة المصرية العامة للبترول ما اجماليه سبع شحنات وفازت شركة بتراكو التجارية السويسرية بالشحنات الأربع الباقية.

* ولم يتضح على الفور الجهة الأخيرة التي ستصل إليها شحنات رأس غارب الثقيل وهو خام يذهب في العادة إلى آسيا.