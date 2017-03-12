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مبادلة الإماراتية استكملت الاستحواذ على 20% في الشركة الأم لانفستكورب البحرينية

Sun Mar 12, 2017 6:51am GMT
 
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دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قالت انفستكورب البحرينية اليوم الأحد إن شركة مبادلة للتنمية الإماراتية استكملت الخطوة الثانية من صفقة الاستحواذ على 20 بالمئة في بنك انفستكورب وهو الشركة الأم لانفستكورب المتخصصة في الاستثمارات البديلة.

وفي يوليو تموز قالت انفستكورب إن مبادلة ستشتري حصة 9.99 في المئة في انفستكورب على الفور وستشتري حصة 10.1 في المئة عقب موافقة الجهات الرقابية لتصبح أكبر مستثمر في انفستكورب. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 