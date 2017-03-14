تصحيح رسمي-مقدمة 1-الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: طرح أسهم الشركة يتطلب قرارا من المساهمين

(لتصحيح العنوان والفقرة الأولى بعدما أوضحت الشركة تصريحات الرئيس التنفيذي بخصوص الطرح العام الأولي)

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة التي تدير بورصة البلاد يتطلب قرارا من المساهمين.

ولم يحدد المنصوري إطارا زمنيا للطرح الأولي. والبورصة مملوكة لشركة قطر القابضة الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد. وفي عام 2013 اشترت قطر القابضة حصة نيويورك يورونكست البالغة 12 بالمئة في البورصة.

وسوق دبي المالي هي البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة حاليا وأسهم الشركة مدرجة في دبي.

وأوضح المنصوري أن القرار الذي تنتظره الشركة من المساهمين هو قرار استراتيجي ولا توجد أي ضغوط.