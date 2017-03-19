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لمحة -مكاسب قوية للمؤشر المصري صباحا

Sun Mar 19, 2017 8:36am GMT
 
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0824 جمت -

* المؤشر المصري الرئيسي يرتفع 1.4% عند 13167.8 نقطة.

* المؤشر الثانوي يصعد 0.63%.

* المؤشر قفز 1.9 بالمئة نهاية الأسبوع الماضي بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

* المتعاملون العرب اشتروا بقوة خلال الاسبوع الماضي بدعم من هبوط العملة المحلية لأكثر من 18 جنيها للدولار.

* أسهم التجاري الدولي ترتفع 1.6% وطلعت مصطفى 5.3% وجلوبال تليكوم 2.5% وكريدي أجريكول 2.6% وأوراسكوم للاتصالات 5.6%.

* أسهم العربية لحليج الأقطان تخسر 0.7% والمصرية للحديد والصلب 1.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 