بيمو السعودي الفرنسي ينال موافقة لشراء حصة ببنك سورية والخليج

22 مارس آذار (رويترز) - قال موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية اليوم الأربعاء إن مصرف سورية المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب بنك بيمو السعودي الفرنسي شراء 45 بالمئة في بنك سورية والخليج.