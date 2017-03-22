بيمو السعودي الفرنسي ينال موافقة لشراء حصة ببنك سورية والخليج
22 مارس آذار (رويترز) - قال موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية اليوم الأربعاء إن مصرف سورية المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب بنك بيمو السعودي الفرنسي شراء 45 بالمئة في بنك سورية والخليج.
ونقل البيان تأكيد البنكين إجراء "مفاوضات ودية" بخصوص الصفقة التي تتعلق بشراء حصة من رأس المال المصرح به لبنك سورية والخليج المطروح للاكتتاب العام.
ولم يذكر تفاصيل أخرى. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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