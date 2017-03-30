لمحة -المؤشر المصري يرتفع صباحا

* سهم مصر الجديدة للإسكان يرتفع 0.9 بالمئة إلى 29.35 جنيه بعد أن قالت الشركة إنها تستهدف تحقيق إيرادات نشاط قدرها 962.2 مليون جنيه (52.87 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018.