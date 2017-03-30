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لمحة -المؤشر المصري يرتفع صباحا

Thu Mar 30, 2017 8:33am GMT
 
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0824 جمت -

* المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يرتفع 0.24% إلى 13018.5 نقطة.

* المؤشر الثانوي يصعد 0.03%.

* أسهم مدينة نصر للإسكان ترتفع 2.2% والشرقية للدخان 1.3% وطلعت مصطفى 0.9% والنساجون 1.7% وجهينة 1.6%.

* سهم مصر الجديدة للإسكان يرتفع 0.9 بالمئة إلى 29.35 جنيه بعد أن قالت الشركة إنها تستهدف تحقيق إيرادات نشاط قدرها 962.2 مليون جنيه (52.87 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018.

* أسهم التجاري الدولي تتراجع 0.12% وجلوبال تليكوم 0.15% وإعمار مصر 0.4% والعربية للاسمنت 0.1%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 