صندوق حكومي يقترح تحويل أسهم ترانسفت الممتازة لأسهم عادية

موسكو 18 يوليو تموز (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قوله إن الصندوق، وهو أحد مساهمي محتكر خطوط أنابيب النفط الذي تسيطر عليه الدولة ترانسنفت، يقترح تحويل الأسهم الممتازة للشركة إلى أسهم عادية.