المؤشر الأردني يغلق مرتفعا بقيادية سهم مناجم الفوسفات

عمان 26 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء بفعل عمليات شراء بقيادة سهم مناجم الفوسفات مع تحسن في قيمة التداول نتيجة صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.21 بالمئة عند 2164.46 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.3 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.