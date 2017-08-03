المؤشر الأردني يختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع

عمان 3 أغسطس آب (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الثالث على التوالي بفعل استمرار الشراء الانتقائي في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا 0.2 بالمئة عند 2156.12 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.6 مليون دينار مقارنة مع 7.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.5 بالمئة إلى 0.41 دينار وسهم مصفاة البترول 0.65 بالمئة إلى 3.06 دينار.