لمحة -شلمبرجير تستأنف العمل مع سرت للنفط الليبية بعد انقطاع دام 3 سنوات
8 أغسطس آب (رويترز) - شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الليبية:
* تقول إنها تعمل مع شركة شلمبرجير لتقديم خدمات حقول النفط للمرة الأولى في ثلاث سنوات.
* عودة الشركة للعمل تأتي بعد الانتهاء من تقييمات أمنية في حقول من بينها زلطن والراقوبة واللهيب والجبل والوادي.
* شلمبرجير تنفذ بالفعل بعض أعمال الصيانة في حقل الحطيبة للغاز أحد أكبر الحقول في البلاد.
* إنتاج شركة سرت للنفط من الخام، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يبلغ 55 ألف برميل يوميا.
* المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لجذب المتعاقدين الأجانب مجددا إلى ليبيا لضمان انتعاش الإنتاج الذي تحقق في الآونة الأخيرة.
* شلمبرجير نفذت أعمالا تتعلق بقياس آبار النفط لصالح شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حقل السرير في أبريل نيسان. (تغطية صحفية أيمن الورفلي - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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