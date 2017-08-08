لمحة -شلمبرجير تستأنف العمل مع سرت للنفط الليبية بعد انقطاع دام 3 سنوات

8 أغسطس آب (رويترز) - شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الليبية:

* تقول إنها تعمل مع شركة شلمبرجير لتقديم خدمات حقول النفط للمرة الأولى في ثلاث سنوات.

* عودة الشركة للعمل تأتي بعد الانتهاء من تقييمات أمنية في حقول من بينها زلطن والراقوبة واللهيب والجبل والوادي.

* شلمبرجير تنفذ بالفعل بعض أعمال الصيانة في حقل الحطيبة للغاز أحد أكبر الحقول في البلاد.

* إنتاج شركة سرت للنفط من الخام، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يبلغ 55 ألف برميل يوميا.

* المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لجذب المتعاقدين الأجانب مجددا إلى ليبيا لضمان انتعاش الإنتاج الذي تحقق في الآونة الأخيرة.