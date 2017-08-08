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لمحة -شلمبرجير تستأنف العمل مع سرت للنفط الليبية بعد انقطاع دام 3 سنوات

Tue Aug 8, 2017 11:15am GMT
 
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8 أغسطس آب (رويترز) - شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الليبية:

* تقول إنها تعمل مع شركة شلمبرجير لتقديم خدمات حقول النفط للمرة الأولى في ثلاث سنوات.

* عودة الشركة للعمل تأتي بعد الانتهاء من تقييمات أمنية في حقول من بينها زلطن والراقوبة واللهيب والجبل والوادي.

* شلمبرجير تنفذ بالفعل بعض أعمال الصيانة في حقل الحطيبة للغاز أحد أكبر الحقول في البلاد.

* إنتاج شركة سرت للنفط من الخام، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يبلغ 55 ألف برميل يوميا.

* المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لجذب المتعاقدين الأجانب مجددا إلى ليبيا لضمان انتعاش الإنتاج الذي تحقق في الآونة الأخيرة.

* شلمبرجير نفذت أعمالا تتعلق بقياس آبار النفط لصالح شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حقل السرير في أبريل نيسان. (تغطية صحفية أيمن الورفلي - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 
 