FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#OME Stocks News 1
18 أيلول سبتمبر 2017 / 07:13 / منذ شهر واحد

لمحة -انخفاض أسهم قطر للتأمين بعد إغلاق فرعها في أبوظبي

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

18 سبتمبر أيلول (رويترز) -

* أسهم قطر للتأمين تنخفض 2.3 في المئة إلى 60 ريالا في الدقائق العشر الأولى من التداولات.

* الشركة تقول إنه تعذر تجديد رخصة أعمال وحدتها في أبوظبي بسبب الأزمة الدبلوماسية الخليجية مما أدى إلى إغلاق مكاتبها هناك.

* الشركة تقول إن فرعها في الإمارات يزاول أعماله منذ عام 2002 وإنها ”كانت تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار)“.

* السهم ينخفض دون مستوى الدعم المسجل في أوائل يونيو حزيران عند 61 ريالا، ومستوى الدعم القادم عند المستوى المسجل في يناير كانون الثاني 2016 البالغ 50.87 ريال.

* مؤشر البورصة القطرية ينخفض 0.8 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.