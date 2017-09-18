لمحة -انخفاض أسهم قطر للتأمين بعد إغلاق فرعها في أبوظبي

18 سبتمبر أيلول (رويترز) -

* أسهم قطر للتأمين تنخفض 2.3 في المئة إلى 60 ريالا في الدقائق العشر الأولى من التداولات.

* الشركة تقول إنه تعذر تجديد رخصة أعمال وحدتها في أبوظبي بسبب الأزمة الدبلوماسية الخليجية مما أدى إلى إغلاق مكاتبها هناك.

* الشركة تقول إن فرعها في الإمارات يزاول أعماله منذ عام 2002 وإنها ”كانت تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار)“.

* السهم ينخفض دون مستوى الدعم المسجل في أوائل يونيو حزيران عند 61 ريالا، ومستوى الدعم القادم عند المستوى المسجل في يناير كانون الثاني 2016 البالغ 50.87 ريال.

* مؤشر البورصة القطرية ينخفض 0.8 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)