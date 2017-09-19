بورصة قطر تسجل ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة

دبي 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر البورصة القطرية قليلا من أدنى مستوى في خمس سنوات في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بينما لم تسجل معظم الأسواق الأخرى في المنطقة تغيرا يذكر.

وسجل مؤشر الدوحة خسائر على مدار 11 جلسة متتالية في الوقت الذي يفتقد فيه المستثمرون الثقة في حل سريع للأزمة الدبلوماسية في المنطقة لكنه ارتفع 0.4 بالمئة بعد 45 دقيقة من التداول.

وارتفع سهم ناقلات 2.2 بالمئة وبنك الدوحة 0.8 بالمئة.

وسجلت أسهم القطاع المصرفي ارتفاعا نسبيا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر على مدار يومين بداية من الثلاثاء.

ويتوقع مستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنهم ينتظرون إشارات على الوتيرة المتوقعة للمزيد من التشديد في السياسة النقدية في وقت لاحق من العام وخلال العام المقبل.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وأي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة غالبا ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثره. ورفع الفائدة يعتبر إيجابيا للبنوك لأنه يرفع هوامشهم من سعر الفائدة.

وفي الإمارات انخفض مؤشرا أبوظبي ودبي 0.1 بالمئة بفعل جني للأرباح التي تحققت في بعض الجلسات السابقة.