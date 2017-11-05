المؤشر الأردني يغلق منخفضا وسط جني أرباح

عمان 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد بفعل عمليات بيع لجني الأرباح في أسهم وصلت أسعارها نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات مرتفعة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.34 بالمئة إلى 2014.79 نقطة وبلغت قيمة التداولات 7.1 مليون دينار مقارنة مع خمسة ملايين في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بورصة عمان شهدت اليوم مضاربات بهدف تحقيق ربح سريع بعد أن وصل المؤشر يوم الخميس الماضي إلى أعلى مستوى له في شهر.

وأضاف ”البورصة ضعيفة أصلا ولا أعتقد أن مؤثرات خارجية ساهمت في انخفاضها“.

وانخفض سهم البنك العربي 0.18 بالمئة إلى 5.28 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.54 بالمئة إلى 1.82 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.75 بالمئة إلى 2.66 دينار وسهم مصفاة البترول 1.48 بالمئة إلى 2.74 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)