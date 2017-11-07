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#Reuters Arabic World Service
7 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 07:34 / بعد يوم واحد

نيكي يقفز لأعلى مستوى في نحو 26 عاما

صحفيو رويترز

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طوكيو 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 26 عاما اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الشراء بفضل التوقعات لنتائج قوية للشركات اليابانية في حين عززت قوة السوق الأمريكية المعنويات.

وفتح المؤشر نيكي القياسي منخفضا لكنه صعد في وقت لاحق وأغلق على مكاسب 1.7 بالمئة مسجلا 22937.60 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 1992.

وصعدت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية الليلة الماضية بفضل تفاؤل تجاه الأرباح ونشاط الدمج والاستحواذ.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 1813.29 نقطة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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