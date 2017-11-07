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#OME Stocks News 1
7 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 13:44 / بعد 20 ساعة

البورصة الأردنية تواصل التراجع للجلسة الثالثة

صحفيو رويترز

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عمان 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء وسط استمرار عمليات البيع الانتقائي في الأسهم القيادية مثل مصفاة البترول ومناجم الفوسفات.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.06 بالمئة إلى 2090.91 نقطة وبلغت قيمة التداولات 5.4 مليون دينار مقارنة مع 4.9 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.93 بالمئة إلى 2.12 دينار وسهم مصفاة البترول 1.47 بالمئة إلى 2.68 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.76 بالمئة إلى 2.6 دينار.

وارتفع البنك العربي 0.95 بالمئة إلى 5.3 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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