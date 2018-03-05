أموال القطرية تطلق أول صندوق مؤشرات لتتبع الشركات الكبرى

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قال مدير الأصول المعني بإدارة أول صندوق مؤشرات قطري مدرج إن الصندوق التابع لأموال القطرية للاستثمار سيبدأ تداوله اعتبارا من اليوم الاثنين في بورصة قطر من قبل المستثمرين الساعين للانكشاف على الشركات المدرجة في البورصة.

وصندوق المؤشرات مصمم لتتبع مؤشر البورصة القطرية الذي يرصد أكبر 20 شركة مدرجة في قطر من حيث رأس المال السوقي والسيولة.

كانت رويترز قالت الشهر الماضي إن سوق الأسهم القطرية تتجه إلى إدراج أول صناديق مؤشرات خلال ربع السنة الحالي مستندة إلى مصادر في السوق في الوقت الذي تسعى السلطات فيه لتطوير البورصة في مواجهة مقاطعة من جانب دول عربية أخرى.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو حزيران الماضي مما تسبب في هبوط مؤشر البورصة القطرية أكثر من 20 بالمئة.

لكن السوق تعافت منذ ذلك الحين وعوضت الكثير من تلك الخسائر وتقول السلطات إنها تسعى للمضي قدما في تنفيذ إصلاحات لتحسين السيولة وجذب مزيد من الأموال من الخارج.

وجمعت شركة الاستثمار القطرية تمويلا لصندوق المؤشرات ويضطلع بنك الدوحة بدور المؤسس.