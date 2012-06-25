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النفط الأمريكي يغلق منخفضا مع تبدد الآمال في قمة اوروبية

Mon Jun 25, 2012 6:44pm GMT
 
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نيويورك 25 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الامريكي اليوم الاثنين مع تبدد الامال في أن تتوصل قمة أوروبية اخر الاسبوع الحالي لحل لأزمة ديون المنطقة وبعدما نجت أكبر مناطق خليج المكسيك المنتجة للنفط من العاصفة المدارية ديبي.

وأغلق الخام الأمريكي الخفيف في العقود تسليم أغسطس اب منخفضا 55 سنتا أو 0.69 بالمئة عند 79.21 دولار للبرميل بعد تداولات بين 78.03 و80.68 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 