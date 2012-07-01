تراجع صادرات النفط العراقية إلى 2.403 مليون ب/ي في يونيو

بغداد أول يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن متوسط صادرات العراق من الخام تراجع إلى 2.403 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران مقارنة مع 2.452 مليون برميل يوميا في مايو ايار.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة إن صادرات الخام من البصرة جنوب البلاد بلغت 2.085 مليون برميل يوميا في يونيو بينما بلغت الشحنات من كركوك في الشمال 318 ألفا منها ستة آلاف برميل يوميا تنقل بالشاحنات عبر الأردن. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)