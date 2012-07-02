برنت ينخفض 46 سنتا (0.47%) إلى 97.34 دولار للبرميل عند التسوية

نيويورك 2 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت اليوم الإثنين في ظل بيانات ضعيفة بشأن الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة اثارت مخاوف بخصوص الطلب على النفط مما بدد بعض المكاسب التي حققها يوم الجمعة.

وتقلصت الخسائر بفعل تهديد من مشرعين إيرانيين بغلق مضيق هرمز أمام الناقلات التي تحمل الخام للدول التي تؤيد العقوبات على الجمهورية الإسلامية واستمرار اضراب عمال نفط في النرويج.

وفي بورصة انتركونتننتال في لندن تراجع مزيج برنت 46 سنتا أو 0.47 في المئة إلى 97.34 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 95.30 دولار و97.86 دولار.