إعادة-برنت يتجاوز 100 دولار عند التسوية وسط مخاوف بشأن الامدادات

نيويورك 3 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت متجاوزة 100 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى خلال نحو خمسة أسابيع بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات نفط وأجرت اختبارات لصواريخ قادرة على ضرب إسرائيل.

وفي لندن ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.43 في المئة ليبلغ عند التسوية 100.68 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى تسوية لعقد أقرب استحقاق شهري منذ 31 مايو آيار حينما أغلقت الأسعار عند 101.87 دولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)