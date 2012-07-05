برنت يرتفع دولارا قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة
لندن 5 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع مزيج برنت في العقود الآجلة دولارا للبرميل بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس مع انتظار المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة لمستوى قياسي في محاولة لدعم النمو الاقتصادي.
وأظهرت مسوح أمس الأربعاء أن الاقتصادات الأوروبية إما تعاني ركودا أو في طريقها للركود ولا تبدي علامات على التحسن قريبا وهو ما يدعم التوقعات بأن يخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة.
وقال مايكل بولسن محلل النفط في ايه/اس العالمية لادارة المخاطر "سيكون هناك انتظار كبير على الهامش مع حركة في نطاق 50 سنتا إلى دولار صعودا أو هبوطا. من المرجح أن يحدد قرار المركزي الأوروبي الاتجاه للأسبوع المقبل." (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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