المؤسسةالوطنية للنفط الليبية: تراجع الانتاج 300 ألف ب/ي

طرابلس 6 يوليو تموز (Reuters) - قال نوري بالروين رئيس المؤسسةالوطنية للنفط الليبية اليوم الجمعة إن انتاج النفط الليبي انخفض بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا لعدة أسباب بينها الاحتجاجات السياسية التي تعطل العمليات قبل يوم من الانتخابات البرلمانية.

وقال بالروين لرويترز عبر الهاتف "نتحدث عن نقص في الانتاج اليومي بنحو 300 ألف برميل يوميا بالزيادة او النقصان."