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مصدر ملاحي: صادرات نفط العراق من البصرة 1.536 مليون ب/ي اليوم

Mon Jul 9, 2012 10:03am GMT
 
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بغداد 9 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط استؤنفت من موانئ البصرة بجنوب العراق حيث خرجت اليوم الاثنين شحنات حجمها 1.536 مليون برميل يوميا بفضل تحسن الأحوال الجوية.

وقال المصدر إن سفينة بدأت التحميل في ساعة متأخرة أمس الأحد وإن سفينة أخرى بدأت التحميل اليوم. كان طقس سيء أدى إلى توقف صادرات النفط بالكامل أمس الأحد عندما تسسببت رياح شديدة في منع ناقلات من مغادرة الخليج. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 