برنت يرتفع دولارا إلى 98.97 دولار للبرميل
لندن 11 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي دولارا في المعاملات الآجلة ليصل إلى 98.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء مع استمرار مساره التصحيحي بعد خسائر امس الثلاثاء إثر إنهاء حكومة النرويج لإضراب كان يهدد بوقف انتاج مليوني برميل يوميا.
وتدعمت الاسعار كذلك بتراجع الدولار بعد إعلان خفض الانفاق الاسباني والذي يعتبر خطوة إيجابية جديدة في ازمة منطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الضرائب الجديدة وتخفيضات الانفاق التي اعلنتها الحكومة الاسبانية اليوم الأربعاء ستضمن وفاء البلاد بالمستويات المالية الصعبة المستهدفة داخل الاتحاد الأوروبي. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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