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شل تبدأ الإنتاج من مشروع غاز الجنوب العراقي خلال 3 أسابيع

Wed Jul 11, 2012 3:23pm GMT
 
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بغداد 11 يوليو تموز (رويترز) - قال العراق اليوم الأربعاء إن رويال داتش شل ستبدأ ضخ الغاز من مشروع غاز الجنوب المشترك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.

وذكر بيان من مكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة أن هانز نيكامب نائب رئيس شل ورئيسها في العراق أبلغ الشهرستاني أن الإنتاج سيرتفع بواقع 40 مليون قدم مكعبة أخرى بعد عدة أسابيع من البدء. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)
 