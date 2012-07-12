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ايرباص: طيران الشرق الأوسط اللبنانية تطلب 10 طائرات ايه320-نيو

Thu Jul 12, 2012 8:45am GMT
 
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باريس 12 يوليو تموز (رويترز) - قالت ايرباص في بيان اليوم الخميس إن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية وقعت مذكرة تفاهم لشراء خمس طائرات ايه320-نيو وخمس طائرات ايه321-نيو بالاضافة إلى ثمانية خيارات.

وأضافت شركة صناعة الطائرات أن طيران الشرق الأوسط ستعلن في وقت لاحق اختيارها للمحرك.

وتبلغ قيمة الطائرات العشر 1.05 مليار دولار بالأسعار المعلنة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 