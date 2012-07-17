الذهب يتراجع أكثر من 1% بعد تصريحات برنانكي
لندن 17 يوليه تموز (رويترز) - ظلت أسعار الذهب منخفضة اليوم الثلاثاء بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إن المجلس مستعد لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي الذي تباطأ بشدة في الشهور الماضية.
وفي الساعة 1408 بتوقيت جرينتش هبط سعر الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 1581.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد نشر بيان برنانكي المعد سلفا ليلقيه خلال شهادته أمام الكونجرس على مدى يومين. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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