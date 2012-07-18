صادرات النفط العراقية تتراجع للشهر الثالث في يوليو

لندن 18 يوليو تموز (رويترز) - أفادت بيانات شحن ومصادر بالصناعة أنه من المنتظر أن تنخفض صادرات النفط العراقية للشهر الثالث على التوالي في يوليو تموز إلى أقل من 2.4 مليون برميل يوميا مما يخيب الآمال في إمدادات عراقية لتعويض انخفاض الإنتاج من إيران بسبب العقوبات.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من جنوب العراق بلغت 2.07 مليون برميل يوميا في أول 18 يوما من يوليو وهذا أدنى من مستوى الشهر الماضي بينما قال وكلاء شحن ومسؤول عراقي إن الصادرات الشمالية لخام كركوك تراجعت أيضا.

وتحدث مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط عن صادرات خام كركوك قائلا "ليس لدينا ما يكفي من الخام المتاح للتصدير... صادرات كركوك في يوليو تتراوح بين 300 ألف برميل يوميا و350 ألفا ومن المتوقع أن تظل عند هذا المستوى في الشهر المقبل."