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العراق يتلقى ردا "إيجابيا" من أوباما بشأن عقود اكسون في كردستان

Thu Jul 19, 2012 1:51pm GMT
 
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بغداد 19 يوليو تموز (رويترز) - قال العراق إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما قدم ردا ايجابيا على مخاوف بغداد بشأن اتفاقات اكسون موبيل النفطية مع اقليم كردستان وأكد احترام بلاده لدستور وقوانين العراق.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "نود التأكيد أن الرسالة كانت ايجابية ومقنعة وتؤكد احترامها للدستور والقوانين العراقية وفي الاتجاه ذاته الذي تسعى إليه الحكومة العراقية."

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)

 