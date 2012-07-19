النفط الأمريكي يرتفع عند التسوية لليوم السابع بدعم توتر الشرق الأوسط
نيويورك 19 يوليو تموز (رويترز) - واصلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي ارتفاعها للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس حيث قفزت ثلاثة بالمئة وبلغت أعلى مستوى في ثمانية اسابيع بعدما زاد التوتر في الشرق الأوسط القلق من احتمال تعطل الامدادات في حين دعمت النتائج القوية للشركات الأسهم وثقة المستثمرين.
وارتفعت عقود الخام الامريكي للتسليم في اغسطس اب 2.79 دولار أو 3.10 في المئة إلى 92.66 دولار للبرميل عند التسوية بعد تعاملات ترواحت بين 89.86 دولار و92.94 دولار وهو أعلى سعر لعقود شهر اقرب استحقاق منذ 22 مايو ايار عندما بلغت 93.01 دولار للبرميل.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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