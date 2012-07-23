برنت يهبط 4 دولارات وسط مخاوف بشأن منطقة اليورو
لندن 23 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة دولارات إلى 102.83 دولار للبرميل اليوم الإثنين إذ يتخلص المستثمرون والمتعاملون من الأصول عالية المخاطر لخوفهم من أن اسبانيا قد تحتاج إلى مساعدة مالية شاملة بينما أدى ارتفاع الدولار لضغوط على السلع الأولية.
وبحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش هبط عقد أقرب استحقاق لخام برنت 4.20 دولار إلى 102.63 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 3.77 دولار إلى 88.06 دولار للبرميل.
وتعرضت أسعار النفط لضغط شديد مع فرار المستثمرين إلى الدولار الأمريكي لالتماس الأمان بعد تزايد التوقعات بأن اسبانيا قد تصبح رابع عضو في منطقة اليورو يطلب برنامج إنقاذ مالي.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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