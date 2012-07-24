ايه.بي.بي تفوز بعقد بقيمة 100 مليون دولار لبناء وحدة للغاز في عمان

زوريخ 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ايه.بي.بي السويسرية للأعمال الهندسية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على عقد قيمته أكثر من 100 مليون دولار لبناء وحدة جديدة لمكثفات الغاز في سلطنة عمان.

وأضافت ايه.بي.بي أنها سجلت قيمة العقد الذي حصلت عليه من شركة تنمية نفط عمان في نتائج الربع الثاني. ومن المقرر أن تصدر الشركة نتائجها الفصلية يوم الخميس. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)