صندوق النقد يرحب بإجراءات التقشف السودانية ويدعو لمزيد من الإصلاح
الخرطوم 25 يوليو تموز (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء ان اجراءات التقشف الاخيرة في السودان بما في ذلك خفض دعم الوقود وخفض قيمة العملة خطوة مهمة لعلاج العجز في الميزانية ولكن ينبغي ان يستمر الاصلاح.
وذكر الصندوق في بيان صدر عقب مشاورات مع الحكومة "تؤكد البعثة على الحاجة لمواصلة إصلاح السياسات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي متوسط الأجل مما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادي الشامل والتوسع في توفير وظائف والحد من الفقر."
ويعاني السودان من اتساع فجوة التمويل بعد فقد انتاج النفط إثر استقلال جنوب السودان قبل عام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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