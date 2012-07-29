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وزير الخارجية السوري: سوريا ستنتصر على المؤامرة ضدها

Sun Jul 29, 2012 11:19am GMT
 
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دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأحد إن سوريا ستنتصر على المؤامرة ضدها.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي في طهران خلال زيارة يقوم بها لإيران "الشعب السوري مصمم ليس فقط على مواجهة هذه المؤامرة بل مصمم على الانتصار فيها."

وأضاف أن المسلحين "خططوا لمعركة دمشق الكبرى وفي أقل من أسبوع اندحروا وفشلت هذه المعركة وانتقلوا إلى حلب واؤكد لكم ايضا ستفشل مخططاتهم."

(سيس) (شاركت في التغطية ليلى بسام -إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر - هاتف 0020225783292)
 