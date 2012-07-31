العراق يحذر توتال من عواقب بعد توقيعها اتفاقا نفطيا في كردستان

بغداد 31 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول عراقي اليوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية ستضع شركة توتال الفرنسية على قائمة سوداء بعد أن وقعت اتفاقا نفطيا مع إقليم كردستان وإنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تعد النظر في موقفها.

وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن العراق سيعاقب الشركات التي توقع اتفاقات دون موافقة الحكومة المركزية ووزارة النفط.

وأضاف أن توتال ستوضع على قائمة سوداء لمخالفتها القوانين العراقية لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأعلنت توتال في وقت سابق من اليوم أنها وقعت اتفاقا لشراء حصة في منطقتين نفطيتين في إقليم كردستان شبه المستقل وهي خطوة حذرت الحكومة المركزية في السابق من أنها ستكون مخالفة للقانون. ويدور نزاع بين بغداد وكردستان بشأن السيطرة على النفط.