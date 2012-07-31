أوباما يفرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمال الإيرانيين

واشنطن 31 يوليو تموز (رويترز) - أعلن الرئيس باراك أوباما عقوبات أمريكية جديدة على قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمال الإيرانية اليوم الثلاثاء وقال إنها ستزيد الضغط على طهران لعدم وفائها بالالتزامات النووية الدولية.

وقال أوباما في بيان إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للمواجهة مع طهران لكنها ملتزمة أيضا "بتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن أفعالها."

وتابع "إذا واصلت الحكومة الإيرانية تحديها فلا شك في أن الولايات المتحدة وشركاءنا سيواصلون فرض عواقب متزايدة." ويتعرض أوباما لانتقادات من منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة ميت رومني لعدم تحركه بقوة كافية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.