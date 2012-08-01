سومو: ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.516 مليون ب/ي في يوليو

بغداد أول أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) لرويترز اليوم الأربعاء إن صادرات نفط العراق ارتفعت إلى متوسط 2.516 مليون برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة مع 2.403 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وقال فلاح العامري رئيس سومو إن الصادرات من البصرة في جنوب العراق بلغت 2.216 مليون برميل يوميا في يوليو في حين بلغت الشحنات من حقول نفط كركوك الشمالية 300 الف برميل يوميا بما فيها ستة آلاف برميل يوميا جرى نقلها بالشاحنات عبر الأردن. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)