وزير: سوريا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن النفط الخام والمشتقات

موسكو 3 أغسطس آب (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل اليوم الجمعة إن سوريا تنتج نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام ووافقت على تصديرها إلى روسيا مقابل الحصول على البنزين والديزل.

وأبلغ الصحفيين "نحن مستعدون لإرسال كل نفطنا وتسلم ما نحتاجه من البنزين والديزل."

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن وزير النفط السوري قوله إن روسيا وافقت على إرسال نفط إلى سوريا التي تراجع إنتاجها بسبب القتال الدائر هناك.